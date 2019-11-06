Генпрокурор Рябошапка заявил, что у многих прокуроров есть кураторы и собственники

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что работу некоторых прокуроров могут курировать «со стороны».

Об этом глава Генпрокуратуры сказал в интервью «Левому берегу».

По его словам, у многих прокуроров есть свои «наставники, собственники или кураторы», которые ими управляют.

- Вам должно быть известно, что есть люди, которые содержат кого-то из прокуроров. Вспомните переписку Медяника, — отметил Рябошапка.

Он подчеркнул, что ситуация с Медяником является не единичным случаем. По мнению Рябошапки, в органах прокуратуры есть целая «система» недобросовестных работников.

Генпрокурор добавил, что выявить таких прокуроров поможет, в частности, аттестация. Однако не все те, кто отказался от ее прохождения, являются подконтрольными кому-то извне.

- Многие из них (прокуроров – ред.) боятся проверки на добродетель — последнего этапа аттестации. Кое-кто решил, что устал и пошел, например, на пенсию. А большинство — просто не рискнули, — добавил Рябошапка.

Напомним, 20% сотрудников ГПУ, которые пришли на первый этап аттестации, провалили экзамен.