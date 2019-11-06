Спорный вопрос подвоза детей из села Капустино в николаевскую школу рассмотрят на сессии облсовета

В Витовском районе, куда передали два автобуса для школьников, до сих пор не взяли транспорт на баланс райгосадминистрации – вопрос решили обсудить на сессии Николаевского областного совета.

Об этом он сказал 6 ноября, в ходе комиссии по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта Николаевского облсовета, сообщает «Преступности.НЕТ».

На комиссию с этим вопросом пришел первый заместитель главы Витовской РГА Андрей Приходченко. Он сообщил, что депутаты Витовского районного совета не согласились взять на баланс два школьных автобуса. В то же время, по его словам, он не может позволить автобусу перевозить детей из села Капустино в школу в Николаеве, поскольку согласно постановлению №31 Кабинета Министров от 2003 года подвоз детей в учебные учреждения может осуществляться только в пределах района. В связи с этим Приходченко предложил утвердить на уровне облгосадминистрации программу, согласно которой детей и Андрей Приходченко учителей обязаны довозить до места обучения, работы и дома. Также он упомянул и о финансировании этого процесса.

— Я написал письмо на главу облгосадминистрации и на главу облсовета, где указал конкретно, что в пункте 3 этого постановления областная государственная администрация обязана утвердить региональные программы обеспечения регулярной перевозки учеников, детей и педагогов в места обучения, работы и дома. И обеспечить это из местных бюджетов. Это дает нам основания считать, что областная государственная администрация дает, - сказал Приходченко.

В свою очередь, начальник управления образования Николаевской облгосадминистрации Елена Удовиченко отметила, что, во-первых, постановление утратило свою силу, во-вторых, в первую очередь, необходимо ссылаться на Закон Украины об образовании, в котором сказано, что РГА обязана обеспечить возможность детей получить образование, при этом имеет право принять совместное решение с органами местного самоуправления, в данном случае, с Николаевским городским советом. При этом, Удовиченко отметила, что единственная в селе Капустино школа на сегодняшний день находится на ремонте.

— На сегодняшний день в селе Капустино находится Каравелловская общеобразовательная школа, которая на сегодняшний день находится на ремонте. Она начала ремонтироваться с 1 сентября 2019 года. На сегодняшний момент самая близкая школа, к которой предложено перевозить детей – это Мешково-Погореловская опорная школа, по информации районной государственной администрации и отдела образования. По санитарным нормам рекомендованный подвоз на расстояние до 15 километров, - сказала Удовиченко.

Заместитель главы ОГА Александр Трайтли также отметил, что Приходченко должен руководствоваться нормой закона, а не искать причины, по которым он не может этого сделать.

— Есть норма, которая позволяет осуществлять подвоз в разные территориальные единицы. Это прямая норма закона, что мешает господину Приходченко? У него всегда есть 25 причин на то, чтоб не выполнять потребность жителей города в том плане, чтоб обеспечить подвоз детей, - сказал Трайтли.

Также он отметил, что на сегодняшний день дети школьного, живущие в селе Капустино, не закреплены ни в одной школе Витовского района, то есть, по информации Витовского управления образования они вообще не учатся, что в свою очередь, противоречит закону.

— Насколько мне известно, жители села Капустино не закреплены ни за одним учебным заведением. Обратите внимание, что дети села Капустино у вас не учатся вообще. Они где-то у вас в воздухе, - добавил замглавы ОГА.

Елена Удовиченко Александр Трайтли

Приходченко возмутился, попросил «не обливать его грязью» и еще раз подчеркнул, что постановление Кабмина важнее, чем норма в Законе Украины.

Присутствующие на комиссии родители детей, живущих в Капустино, но обучающихся в николаевских школах, также возмутились.

— Почему мы детей там учим? Потому что это более удобно. Это территориально близко. А нам отвечают, что наши дети должны учиться в Витовском районе. Хорошо, тогда ставьте нам варианты для выбора, куда вы можете возить наших детей, - сказал один из родителей.

Депутат Витовского райсовета Арут Рушанян, в свою очередь, заявил, что намерен вместе с родителями написать заявление в правоохранительные органы, поскольку РГА фактически не обеспечивает возможность получения среднего образования.

— Мы как родители, хотим написать заявление. Кто несет ответственность? Мы подадим на него в суд, потому что госслужащий, чиновник не предоставил возможность детям ходить в школу, - отметил Рушанян.

Арут Рушанян Надежда Иванова

А глава комиссии Надежда Иванова предположила, что вопрос специально затягивается в связи с выборами в ОТГ, которые назначены на 22 декабря. В ходе комиссии Приходченко заявил, что на следующей сессии райсовета, которая состоится в конце ноября, он еще раз попросит вынести вопрос об автобусах на голосование. При этом он признался, что ничего не будет делать, если депутаты опять за него не проголосуют.

— Если будет письменное распоряжение облгосадминистрации организовать перевоз детей из Капустино в город Николаев, я его выполню, - добавил Приходченко.

В ходе продолжительной дискуссии депутаты-члены комиссии решили вынести вопрос об автобусах на рассмотрение сессии областного совета.

Напомним, в четверг, 29 августа, возле Николаевской ОГА состоялась передача 24 из 25 школьных автобусов марки «Эталон» в учебные заведения области, которые были закуплены за 48 миллионов гривен. Закупку проводило коммунальное учреждение Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений Николаевского областного совета. Договор был подписан с торговым домом «Эталон Авто» на 48 миллионов 250 тысяч гривен.