Польша получит безвиз с США – он распространится на поездки до 90 дней

Президент Польши Анджей Дуда объявил, что с 11 ноября граждане страны смогут посещать США без оформления визы.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «TVN 24».

Сообщается, что посещать США без визы поляки смогут на период в 90 дней.

- Посол сообщил мне, что сегодня в Вашингтоне будет официально объявлено о том, что Польша допущена к безвизовой программе и что безвизовые поездки в Соединенные Штаты на срок до 90 дней для туристических и деловых целей будут возможны с 11 ноября этого года, - заявил Дуда.

Отметим, программа безвизового въезда в США Visa Waiver в настоящее время охватывает 38 стран, включая большинство стран Европейского союза, за исключением Болгарии, Румынии, Хорватии и Кипра.

До сих пор Польша не была включена в эту программу из-за большого процента людей, которым было отказано в американских визах. Он превышал 3%, что делало невозможным присоединение Польши к программе. В последний год процент впервые упал ниже граничной отметки.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с премьером Израиля решить проблему с задержанием украинцев на границе.