Ректор николаевской «могилянки» хочет использовать военный госпиталь для нужд медфакультета – для этого его нужно передать государству

Ректор Черноморского национального университета имени Петра Могилы Леонид Клименко хочет забрать областной клинический госпиталь ветеранов войны для нужд своего медицинского факультета.

Об этом он заявил в среду, 6 ноября, в ходе комиссии по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта, сообщает «Преступности.НЕТ».

Клименко рассказал, что госпиталь ему будет необходим для обучения своих студентов, которые уже четыре года обучаются на медицинском факультете. При этом идею передачи госпиталя в государственную собственность он объяснил тем, что университет из «внебюджетных средств» закупает для медучреждения «современное и очень дорогое» оборудование. Главврач госпиталя Владимир Поточняк, по словам Клименко, согласен с этой идеей.

Также по словам Клименко, госпиталь будет также функционировать, находясь на балансе государства, в то же время в нем будут проходить практику студенты ЧНУ.

— Госпиталь должен быть передан в государственную собственность. Это значит, что невозможно перепрофилирование, отчуждение, продажа и так далее. Он как был госпиталем, так и останется, но мы для улучшения обслуживания насыщаем его современным оборудованием и заводим туда квалифицированные кадры – это доктора медицинских наук, профессоры и так далее. Там будет проходить лечение и одновременно возле этих врачей будут наши студенты, - сказал Клименко.

Глава комиссии Надежда Иванова поинтересовалась, будет ли медучреждение находиться на балансе ЧНУ по части финансирования, на что Клименко ответил отрицательно. Иванова, в свою очередь, выразила сомнение в том, что госпиталь необходимо передавать на баланс государства, однако все же предложила проголосовать за то, чтоб принять вопрос к сведению.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины готово передать в коммунальную собственность города Николаева стадион в парке Победы, фехтовальный зал и спорткомплекс «Трудовые резервы», но в том случае, если город передаст на баланс ЧНУ имени Петра Могилы недострой на 3-й Слободской под клинику, 11-й корпус, где находиться факультет филологии, и водную станцию.