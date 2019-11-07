Депутат Николаевского облсовета Соколов сложил с себя полномочия

Депутат Николаевского областного совета от фракции ВО «Батьківщина» Михаил Соколов решил сложить с себя полномочия.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили коллеги по фракции.

Сам Соколов у себя на странице в Facebook выразил надежду, что депутаты поддержат его решение.

Сегодня, 7 ноября, должно состояться заседание окружной избирательной комиссии, где примут решение по Соколову. Вместо него в депутатский корпус зайдет Дмитрий Гуренчук.

Гуренчук является владельцем ЧП "Кряж" - песочного карьера. В августе 2019 года против него открыли четвертое криминальное производство по факту кражи песка у близлежащих к карьеру земель селян.

Как известно, Михаил Соколов был одним из фигурантов дела Романчука, тогда он занимал должность первого замглавы Николаевского облсовета. Однако его фамилия, несмотря на то, что у него были проведены обыски, по непонятным причинам, исчезла из материалов уголовного производства. Кроме того, некоторые депутаты прямо указывали, что этот вопрос лоббировали среди депутатского корпуса Соколов и Левченко. Также добавим, что в суде были обнародованы телефонные разговоры Михаила Соколова с коллегой, в которых он заявил, что Максима Гламаздина на него вывел тогдашний председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков.