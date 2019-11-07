Николаевский облсовет проиграл в суде дело по иску о несвоевременном предоставлении информации о зарплате Москаленко

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Николаевский окружной административный суд признал незаконным бездеятельность областного совета в части непредоставления в ограниченные законодательством сроки публичной информации на запрос.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Адвокаты компании Максима Коваля «Оперативная юридическая помощь» подготовили иск и сопровождали дело в суде о признании противоправной бездеятельность Николаевского областного совета.

В июне текущего года депутат областного совета обратился к главе Николаевского облсовета с депутатским запросом о размере ее заработной платы. В нарушение законодательства ответ был дан только после обращения депутата в суд.

Защита областного совета свелась к утверждениям, что вина за нарушение законодательства лежит не на председателе совета лично, а на всем совете, который возглавляет председатель.

«Итог: решение суда о незаконности бездействия областного совета, и взыскание судебного сбора (денег нашей Николаевской громады) с облсовета в государственный бюджет», - говорится в письме.

Виолетта Чех

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