Депутат облсовета Невеселый отрицает, что вышел из фракции из-за предложения Москаленко возглавить КП – Рубский считает, что это правда

Депутат Николаевского областного совета Владислав Невеселый, заявивший о своем выходе из фракции «Відродження», сообщил, что принял такое решение из-за того, что ни один член фракции, кроме него, не пришел на сессию.

Об этом он сказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

— Я пришел один сюда. Никто не пришел из моих, я не знаю причины. Я считаю, что, если начинаются какие-то действия непонятные для меня, по крайней мере, не озвученные мне… Я решение принял в зале, - сказал Невеселый.

При этом, по его словам, решение было принято в зале, а руководить коммунальным предприятием Виктория Москаленко ему не предлагала.

— Решение о выходе из фракции было принято прямо сейчас, на протяжении 20 минут, когда я просидел один, посмотрел на стоящие микрофоны, понял, что я вообще один пришел. Вот такая работа, смысл двигаться дальше, когда самой фракции нет, - отметил депутат.

В то же время глава фракции Геннадий Рубский рассказал, что не пришел на сессию, потому что Москаленко лично ему сообщила, что заседание переносится на 12 дня.

— Виктория Викторовна лично позвонила и сказала, что сессия переносится на 12 часов. Нас просто дезинформировали, вот и все, - сказал Рубский.

При этом, он отметил, что не голосовал бы за вопросы снятия Кротова и назначения новых заместителей.

— Я хочу сказать, что любые вопросы, которые касались бы сейчас кадровых моментов, мы бы вообще не голосовали. У нас сейчас бюджет, социальные вопросы. Мы в политику не играем, - сказал Рубский.

Также Рубский предположил, что Невеселый обманывает, когда говорит о причинах выхода из фракции. По его мнению, настоящей причиной выхода является предложение Москаленко возглавить КП.

— Мы об этом слышали, я думаю, что это соответствует действительности, - сказал Рубский.

Напомним, в четверг, 7 ноября, в Николаевском областном совете прошла внеочередная сессия. Изначально глава облсовета Москаленко вынесла в повестку дня снятие Кротова и назначение двух новых заместителей, а также снятие нескольких глав комиссий - Барны и Власова. Однако ее вопросы не были поддержаны, в повестке дня оставили один проект решения, за который и проголосовали.