Он может спокойно стать вице-губернатором: Глава Николаевского облсовета объяснила, почему решила уволить Кротова

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что решила лишить Андрея Кротова полномочий ее заместителя, потому что он в последнее время активно сотрудничает с руководством облгосадминистрации.

Об этом она заявила в комментарии «Преступности.НЕТ».

Глава облсовета заявила, что те депутаты, которые не пришли на заседание сессии, находятся под влиянием руководства ОГА. В то же время, Стадник, по ее словам, собирает свою депутатскую группу.

— Депутаты, которые сегодня не пришли на сессию, на них имеет влияние исполнительная ветвь власти. Они не пришли, потому что они не свободные депутаты, они в нарушение закона вступили в так называемую группу, которую создает исполнительная ветка власти, это абсурд и нонсенс, им должно быть стыдно. Потому что группы может собирать только депутатский корпус, - сказала Москаленко.

Что же касается Андрея Кротова, причиной его увольнения Москаленко назвала тот факт, что он сотрудничает с облгосадминистрацией и, возможно, станет заместителем Стадника по гуманитарным вопросам.

— По Кротову есть подписи, на сегодняшний день есть воля депутатов. У меня не было агрессивного настроения, я просто поняла, что Кротов действительно работает на исполнительную ветку власти. Весь месяц он находится на четвертом этаже. У нас нормальные отношения и когда я спросила, работает ли он в областной администрации, или в областном совете, Кротов мне объяснил, что изменилась политическая обстановка, а он сейчас там в нормальных отношениях, он фаворит. Я понимаю, что если есть нормальные отношения у главы ОГА с заместителем главы облсовета, он может спокойно работать заместителем главы облгосадминистрации по вопросам социальной защиты, спорта, - сказала Москаленко.

При этом она добавила, что у самого Стадника не хватило смелости прийти на сессию, при этом он остался недоволен тем, что депутаты приняли только один пункт программы «Турбота», назвав это решение незаконным.

— Я оппонент, который говорит правду в глаза. Который сегодня отстаивает интересы громад. И, кстати, по поводу программы «Турбота», которую мы сегодня приняли – Стадник уже написал мне письмо о том, что это незаконно. Я хочу отметить, что депутатский корпус имеет право принимать решение большинством, - добавила глава облсовета.

Стоит отметить, что по неоднократным замечаниям депутатов областного совета, сама Виктория Москаленко регулярно либо опаздывает, либо не приходит на работу. К примеру, Александр Ясинский, который претендует на пост начальника коммунального управления, не раз заявлял, что управление надо делать отдельным юридическим лицом именно потому что, если управление будет в структуре облсовета, формально оно будет подчиняться Москаленко, которой часто нет на работе.

Напомним, в четверг, 7 ноября, в Николаевском областном совете прошла внеочередная сессия. Изначально глава облсовета Москаленко вынесла в повестку дня снятие Кротова и назначение двух новых заместителей, а также снятие нескольких глав комиссий - Барны и Власова. Однако ее вопросы не были поддержаны, в повестке дня оставили один проект решения, за который и проголосовали.