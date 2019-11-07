Американский дипломат из команды Трампа просил Зеленского не преследовать Порошенко

Американский дипломат, поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что в сентябре текущего года бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер просил Владимира Зеленского не преследовать своего предшественника Петра Поршенко.

Об этом свидетельствует стенограмма допроса Тейлора в Вашингтоне, опубликованная «Европейской правдой».

Допрос состоялся 22 октября на закрытых слушаниях Конгресса в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Однако опубликовали его расшифровку в ночь на 7 ноября.

Тейлора попросили вспомнить обстоятельства встречи 14 сентября, во время которой он и Волкер беседовали с советником Зеленского Андреем Ермаком.

По словам дипломата, политики встретились за ужином. Ермак рассказывал ему и Волкеру, как украинская власть собирается решать вопрос Донбасса. На ужине присутствовал четвертый человек от украинской стороны.

«Волкер намекнул Ермаку и этом другому украинцу - его фамилия Новиков (вероятно, речь идет о внештатном советнике Зеленского Игоре Новикове - прим.), что было бы неплохо не преследовать экс-президента Порошенко. Ведь были данные и даже действия, свидетельствующие, что команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов. Например, из-за инцидента в Керченском проливе. Президента Порошенко обвиняли в военных решениях, которые он тогда принял», - рассказал Тейлор.

Он привел слова Волкера:

«Курт сказал: знаете, надо идти вперед, а не преследовать Порошенко. И тогда Ермак и Новиков вынули свои мобильные телефоны и открыли фотографии своих родственников. Там были брат и двоюродный брат, которые были убиты или ранены на Востоке», - описал события дипломат.

Напомним, ранее Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украине «следует провести расследование» по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран.

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.