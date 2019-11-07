Американский дипломат из команды Трампа просил Зеленского не преследовать Порошенко

Американский дипломат, поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что в сентябре текущего года бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер просил Владимира Зеленского не преследовать своего предшественника Петра Поршенко.
Об этом свидетельствует стенограмма допроса Тейлора в Вашингтоне, опубликованная «Европейской правдой».
Допрос состоялся 22 октября на закрытых слушаниях Конгресса в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Однако опубликовали его расшифровку в ночь на 7 ноября.
Тейлора попросили вспомнить обстоятельства встречи 14 сентября, во время которой он и Волкер беседовали с советником Зеленского Андреем Ермаком.
По словам дипломата, политики встретились за ужином. Ермак рассказывал ему и Волкеру, как украинская власть собирается решать вопрос Донбасса. На ужине присутствовал четвертый человек от украинской стороны.
«Волкер намекнул Ермаку и этом другому украинцу - его фамилия Новиков (вероятно, речь идет о внештатном советнике Зеленского Игоре Новикове - прим.), что было бы неплохо не преследовать экс-президента Порошенко. Ведь были данные и даже действия, свидетельствующие, что команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов. Например, из-за инцидента в Керченском проливе. Президента Порошенко обвиняли в военных решениях, которые он тогда принял», - рассказал Тейлор.
Он привел слова Волкера:
«Курт сказал: знаете, надо идти вперед, а не преследовать Порошенко. И тогда Ермак и Новиков вынули свои мобильные телефоны и открыли фотографии своих родственников. Там были брат и двоюродный брат, которые были убиты или ранены на Востоке», - описал события дипломат.
Напомним, ранее Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украине «следует провести расследование» по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран.
Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.
Отметим, позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.
Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.
Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.
В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.