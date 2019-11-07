Президент Зеленский записал новый видеоблог: оценил работу «слуг народа» и призвал объединиться ради победы

Президент Украины Владимир Зеленский записал новый видеоблог – еще одно «интервью с «Теслой», в котором оценил первые шаги парламента, рассказал о мирных переговорах и разведении войск и призвал украинское общество к объединению.

Видео опубликовал Офис Президента на своей странице в Facebook. Ниже мы выделим основные моменты блога.

О Верховной Раде:

По мнению Зеленского, главная победа ВР – проголосованные законопроекты – против незаконного обогащения, за снятие депутатской неприкосновенности, судебная реформа, перезагрузка Генеральной прокуратуры. Среди минусов то, что «все другие партии могут не ходить на работу… другие партии не хотят голосовать».

Зеленский сказал, что договаривался с фракцией «Слуга народа» не выносить конфликты в сессионный зал – если 70% фракции за законопроект, то голосуют все.

- Каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы, которые нужны обществу… пока у нас в Верховной Раде демократия, но пока что, - отметил Зеленский.

Он признал, что главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии сложно, потому что ему нужно управлять таким количеством депутатов. По словам Президента, некоторые депутаты «долго въезжают», поэтому есть ошибки.

О правительстве

Большой плюс правительства, по словам Зеленского, что у министров нет коррупционного опыта. До конца этого года будут смотреть на результаты работы правительства, а «кто не сможет – будем прощаться». Прошлые политики, как говорит Зеленский, не могут найти себе места в новой системе, и они его не найдут.

О резонансных расследованиях и «посадках»

Зеленский не согласен, что мало «посадок» по громким делам. Он говорит, что в ВР боятся, что к ним будет отношение как к Ярославу Дубневичу, с которого сняли неприкосновенность и против которого начали расследование.

Президент обещает расследование дел о нападении на Екатерину Гандзюк, которое привело к её смерти, и убийстве журналиста Павла Шеремета. Также он обещает оживить расследование дела об убийствах на Майдане.

О мирных переговорах и разведении войск

- Нет никакой капитуляции. Мы не можем решить вопрос войны, остановить войну, не разговаривая с людьми. Как минимум в «нормандском формате»… Условия встречи в «нормандском формате» – это разведение войск… Разведение войск – это Минские соглашения. Где есть разведение – там нет огня (обстрелов). Наши войска готовы, наши воины – молодцы, - сказал Зеленский.

Он поставил целью возвращение территорий и военнопленных. Говорит, что секретов от общества в вопросах мирных переговоров не будет.

О работе Президентом. Зеленский призвал, чтобы граждане объединились

- К этой работе привыкнуть нельзя. Люди как говорят: к хорошему быстро привыкаешь, а это реальная жизнь. Очень сложная. Очень сложная профессия. Забирает все силы, время, иногда желание. Иногда в конце вечера превращаешься из человека в организм, который не хочет ни думать, ни говорить… Это изнурительно не только для меня, но и для семьи. Но как говорят в Раде, решение принято, - говорит Зеленский о работе на посту Президента.

- Очень хотелось, чтобы все объединились: и общество, и люди, и территории. А за возвращение нужно бороться объединившись. И СМИ. Никто не говорит, журналисты должны работать согласно профессии, но хочется, чтобы мы объединились ради главной победы – вернуть все и всех, никого не потерять и остаться объединенной страной. И сосредоточиться на реформах и на экономике. Нельзя нормально реформировать, пока разобрана вся страна. Это сейчас мечта, великая мечта, - обратился он к обществу.

Также Зеленский анонсировал, что в следующем году будет строительство 4 тысяч километров дорог, строительство и реконструкция 100 школ, 100 стадионов, 100 детских садов.