Зеленский сменил заместителей главы СБУ и назначил нового руководителя управления «К» спецслужбы

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 8 ноября, провел ряд кадровых изменений в руководстве Службы безопасности Украины.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Президента Украины.

Зеленский уволил с должности первого заместителя главы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Владислава Бухарева, а на его место назначил Дмитрия Нескоромного, который до сегодняшнего дня был одним из заместителей главы СБУ.

Также с должностей замглавы СБУ Президент уволил Вадима Пояркова и Анатолия Дублика.

Одновременно новым заместителем председателя украинской спецслужбы Владимир Зеленский назначил Владимира Горбенко.

Напомним, что 7 ноября Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальников управления Службы безопасности Украины сразу в нескольких областях и уволил начальника Главного следственного управления СБУ Богдана Тиводара.

Также напомним, что Владислава Бухарева первым заместителем главы СБУ Зеленский назначил 11 сентября. До этого он также недолгое время, со средины июля, был главой Службы внешней разведки.