Супрун проиграла суд Дубинскому, в котором хотела признать ложью информацию о хищениях в Минздраве

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун проиграла суд нардепу Александру Дубинскому, в котором хотела признать недостоверной информацию о хищениях в Минздраве.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Dubinsky.pro»

Отметим, в начале мая Дубинский на своем сайте обнародовал информацию о хищении 20 миллионов гривен, выделенных на подготовку и повышение квалификации медперсонала, через общественную организацию «Защита патриотов», которую возглавляет супруг Ульяны Супрун. Минздрав опроверг эту информацию и заявил, что она не подтверждена настоящими документами.

После этого исполняющая в то время обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун подала в суд иск о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации против журналиста «1+1» и блогера Александра Дубинского.

«Всегда придерживался мнения, что людям нужно тыкать их тупость в лицо. Сегодня тыкаю Ульяну Супрун. Которая проиграла мне иск по защите чести и достоинства, пытаясь оспорить мое расследование о том, что она – воровка», – говорится в сообщении.

Напомним, как глава Министерства охраны здоровья Уляна Супрун заявила, что избранный народным депутатом Александр Дубинский проявил сексизм и объективацию по отношению к женщинам.