Гончарук представил нового руководителя Госгеонедр и поставил ему задачу избавить ведомство от коррупционеров

Премьер-министр Алексей Гончарук представил нового главу Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха.

Об этом Гончарук сообщил на своей странице в Facebook.

«Поставил ему четкую задачу до конца года избавиться саботажников, коррупционеров и лидеров «схематозов». За два месяца орган должен стать открытым, весь документооборот должен быть оцифрован, служба должна представить максимальное количество лотов на прозрачных аукционах. Разрешения на пользование недрами должны предоставляться в интересах Украины, а не отдельных «решал», которые привыкли бегать с конвертами по кабинетам. В нашем Правительстве такой практики не будет», – написал премьер-министр.

Напомним, как на заседании 25 сентября Кабмин уволил руководителей Государственной архитектурно-строительной испекции, Госслужбы геологии и недр, Госагентства лесных ресурсов, Госрезерва и еще ряда ведомств.