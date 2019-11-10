Госдеп США самостоятельно разблокировал финансовую помощь Украине, еще до распоряжения Трампа, - СМИ

Государственный департамент США в сентябре принял решение возобновить выделение части финансовой помощи Украине до того, как соответствующее распоряжение издал президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «Bloomberg».

Соответствующее решение Государственный департамент принял за несколько дней до 11 сентября, когда об этом объявил Дональд Трамп. Ранее работники американского внешнеполитического ведомства узнали о том, что административно-бюджетное управление, а следовательно, и президент США, не имели юридических полномочий задерживать военную помощь Украине.

Именно работник этого органа сообщил о замораживании помощи временному поверенному в делах США в Украине Уильяму Тейлору 17 июля. Решение было принято Административно-бюджетным управлением по указанию исполняющего обязанности главы администрации Трампа Мика Малвени 10 июля. По данным «Bloomberg», памятную записку, где содержалось обоснование полномочий Государственного департамента, его глава Майк Помпео получил 7 сентября. Но работники ведомства не хотели портить отношения с Белым домом и поэтому не спешили принимать никаких решений.

Незадолго до 9 сентября тогдашний советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон дал Государственному департаменту сигнал, что военную помощь можно размораживать. И за несколько часов до заявления Трампа 11 сентября соответствующее решение было принято на уровне Государственного департамента.

Работники Белого дома были шокированы действиями Болтона, когда они о них узнали, назвав их нарушением протокола, а Мик Малвени был удивлен неожиданностью такого решения. Представители Административно-бюджетного управления в комментарии «Bloomberg» заявили, что ни вмешательства Болтона, ни изменения полномочий не было.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента. Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Иначе Украина могла остаться без финансовой помощи от США.