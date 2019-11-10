Главой партии «Слуга народа» стал Александр Корниенко – на этом посту он сменил зятя бывшего мэра Николаева

Александр Корниенко Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко единогласно избран председателем партии СН до 2023 года. Он был единственным кандидатом.

Решение было принято на съезде партии в воскресенье, 10 ноября.

Так, Корниенко предложил за госсредства создать Аналитический центр партии, Центр законотворческой инициативы, Центр учебы и развития. Также он анонсировал открытие школы мэров и общин.

«Партия должна заниматься конкретными вещами по трем направлениям, которые я, как кандидат на должность главы партии, и хочу предложить. Первое — это качественное изменение политики на местном уровне, второе — это качественно новый подход к партийному строительству и третий — превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране и подготовки новой политической элиты для Украины», - заявил новый лидер партии.

Как известно, Александру Корниенко 35 лет. Он имеет диплом магистра химической технологии и инженерии и квалификацию консультанта по позитивной психотерапии. С 2006 года консультировал на избирательных компаниях. На выборах Президента Украины 2019 года Корниенко координировал штаб Владимира Зеленского, а на парламентских — возглавлял избирательный штаб партии. 29 августа его назначили первым заместителем председателя фракции «Слуга народа» в Раде.

В 2015 году Корниенко работал в штабе кандидата на пост городского головы Николаева от партии «Самопомощь» Александра Сенкевича, выигравшего выборы.

Как известно, экс-глава партии Дмитрий Разумков стал председателем Верховной Рады и написал заявление о сложении полномочий. Дмитрий Разумков женат на Юлии Чайке - дочери покойного мэра Николаева Владимира Чайки.