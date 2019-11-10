Арахамия утверждает, что в «Слуге народа» нет раскола, но есть «группа Дубинского»

Лидер парламентской фракции «Слуга народа», николаевец Давид Арахамия отрицает, что в политсиле есть раскол.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Арахамия не считает, что от партии могут отделиться отдельные группы, такие как группа Александра Дубинского.

- Группа Дубинского имеет особое мнение. И у нас каждый может иметь особое мнение. Просто эта группа очень медийная. Там три-четыре человека, но из-за медийности всем кажется, что она большая и влиятельная, - говорит Арахамия.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что договаривался с фракцией «Слуга народа» не выносить конфликты в сессионный зал – если 70% фракции за законопроект, то голосуют все.