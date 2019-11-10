Государство не будет навязывать журналистам «стандарты новостей», - министр Бородянский

Кабинет министров не будет регулировать стандарты новостей, а оставит это право исключительно «профессиональному сообществу» журналистов.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 31 декабря внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности средств массовой информации. В частности, включить в него положения о требованиях к новостям и их стандартах, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации.

Бородянский заявил, что в Указе Президента слова об установлении «требований и стандартов новостей» были терминологическим недоразумением, которое возникло из-за ложного применения слов «стандарты новостей» в документах.

«Что мы собираемся делать: ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация. Что очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможного финансирования некоторых СМИ страной-агрессором. Введение определений характера информации, как новостная, развлекательная, юмористическая и т.п. вместе с возможной обязанностью обозначать распространяемый контент в соответствии с тем видом, к которому относится информация. Это является частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию».