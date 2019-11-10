Взяток мне еще не давали, предлагали «подерибанить» госпредприятия, - министр экономики

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что ему как чиновнику предлагали «подерибанить» госпредприятия, но он от этого отказался.

Об этом сообщает «Громадське радіо».

- Какую самую большую взятку вам предлагали на должности министра? - Нет, не предлагали еще. Я думаю, будут. Я буду отказываться, конечно. У меня нет американского паспорта, но у меня есть грин-карта – разрешение на пребывание в Америке, потому что я там профессор. Я плачу налоги в Америке и не могу брать взятки, американцы могут меня посадить. Почему я сказал «еще»? Потому что «подерибанить» госпредприятия мне уже предлагали. Поставить своих людей и что-то подерибанить (потоки разделить). Я от этого отказываюсь, - говорит Милованов.

При этом он признает, что самым неожиданным в работе министром для него оказался уровень коррупции.

Напомним, ранее Милованов сообщил об угрозах, которые поступают в адрес его заместителей якобы от коррупционеров, недовольных увольнением с госпредприятий.