Вместо стационарных телефонов сделать приложение для смартфона, – министр о реформе защищенной правительственной связи

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет высказал идею, чтобы защищенной правительственной связью можно было бы пользоваться с помощью смартфона.

Об этом сообщает «24 канал».

В кабинете министра Дубилета есть стационарные телефоны – несмотря на то, что он лично предпочитает связь через смартфон. Однако эти телефоны обеспечивают прямые линии для общения с Президентом, премьером, спикером Рады. На каждого – отдельный телефон. Вся эта система, как оговорился министр, стоит государству «буквально миллиарды гривен».

- Я считаю, это довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение, – сказал Дубилет. - Действительно, можно сделать приложение, которое будет делать связь даже более защищенной благодаря методам шифрования. И тогда можно будет не тратить буквально миллиарды гривен на эту систему с этими проводами.

Он пояснил, что речь идет о приложении для тех людей, которые пользуются правительственной связью через защищенные линии стационарных телефонов. И добавил, что сейчас эту идею только обсуждают.

- Пока не хочу даже анонсировать, но действительно мы с Михаилом Федоровым (вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины) и другими экспертами обсуждаем такую ​​возможность. Если удастся – будет круто, – подытожил Дмитрий Дубилет.

Напомним, ранее Кабмин принял решение о переходе с 1 октября на обмен документами в электронной форме.