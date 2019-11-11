Президент Украины заявил, что вопрос продажи земли иностранцам решат украинцы на референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о том открывать ли рынок земли для иностранцев примут украинцы на референдуме.

Видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня, как и во все предыдущие годы, украинцы на самом деле не являются полноценными владельцами своей земли. Государство не предоставило им такую возможность, не создало условий для того, чтобы простой украинец мог развивать сельское хозяйство на своей земле. Украинцы не могут продавать или покупать земельные участки сельхоз назначения. Украинцы лишены этого права так же, как граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы и Конго», - сказал Зеленский.

По его словам, между первым и вторым чтениями в действующий проект закона о рынке земли внесут правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только граждане Украины и украинские компании, основанные исключительно украинцами.

«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей, иностранцев получат право покупать украинские земельные участки только в случае если на это будет дано согласие народа Украины. На всеукраинском референдуме. В ближайшее время ВР разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума и наконец-то предоставит украинцам право решать судьбу того или другого очень важного для них вопроса», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что согласно данным опроса более 70% украинцев выступают против снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель.