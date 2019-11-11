Главой Кировоградской ОГА назначили вице-губернатора Херсонской области Андрея Балоня

Новым главой Кировоградской ОГА назначили Андрея Балоня.

Об этом говорится в указе Президента Украины №836/2019.

Ранее временной главой Кировоградской облгосадминистрации была Светлана Лобанова.

Балоню 37 лет, он родом из Львовской области. В 2003-2015 годах работал на разных должностях в милиции (полиции). Начинал следователем районного отдела милиции, дослужился до замначальника РОВД на Львовщине, в 2012-2013 годах был заместителем начальника следственного управления милиции Житомирской области. В 2013-2014 годах занимал ответственные должности в милиции Полтавской области, в том числе был первым заместителем начальника УМВД. В 2015-2017 годах работал доцентом кафедры права в Полтавском национальном техническом университете.

В мае 2017 года Андрей Балонь стал заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева. После его снятия с должности в апреле 2019 года покинул пост и Балонь, сообщает «Левый берег».

В декларации новый глава Кировоградской ОГА указал, что его жена владеет двумя квартирами в Дрогобыче и Киеве. Также жена Балоня арендует Jaguar XF стоимостью в 770 тысяч гривен.

По основному месту работы, в Херсонской ОГА с 1 января по 29 августа 2019 года Андрей Балонь получил около 388 тысяч гривен. Семья Балонь на банковских счетах имеет более 650 тысяч гривен, 7,4 тысячи евро и 64,6 тысяч долларов. Илона Балонь отдельно имеет 53,3 тысячи долларов и почти 300 тысяч гривен.