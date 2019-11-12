США не против сотрудничать с Россией, но будут противостоять её действиям в Украине, - госсекретарь Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости изыскать точки соприкосновения для сотрудничества с Россией, однако, по его словам, Вашингтон продолжит оказывать сопротивление действиям России в Украине и Сирии.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- У нашей администрации есть основная миссия – противодействовать им (действиям России в Украине и Сирии) и достичь целей везде, где мы можем выявить вмешательство России, - заявил Помпео, выступая в Чарльстоне (штат Южная Каролина).

При этом он отметил, что необходимо «найти сферы, где мы (США) можем сотрудничать с Россией».

Напомним, ранее сообщалось, что Госдеп США может ликвидировать должность спецпредставителя по Украине.