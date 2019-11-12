«Я получил согласие Зеленского»: Назарбаев предложил президентам Украины и РФ встретиться в Казахстане

Нурсултан Назарбаев Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться «тет-а-тет» в Казахстане.

Об этом он сообщил в ходе Пятого ежегодного заседания Astana Club, передает МИА «Казинформ».

«Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президента России и президента Украины. Я разговаривал о том, возможна ли такая встреча тет-а-тет, обговорить все вопросы. Мне кажется, сейчас момент хороший», - сказал Первый Президент Казахстана.

«Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», - отметил он.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любая война заканчивается дипломатией, и конфликт с РФ не исключение.

Напомним, что ранее президент Беларуси заявил, что им не дадут полноценно дружить с Украиной.