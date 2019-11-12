Сессия ВР: Депутаты рассмотрят вопросы добычи янтаря, оценки недвижимости, но не рынка земли ОНЛАЙН

Во вторник, 12 ноября, Верховная Рада собралась на пленарное заседание, на котором планируется рассмотрение ряда законопроектов, связанных с рынком электроэнергии, добычей янтаря, оценкой недвижимости и пр.

Соответствующая повестка дня размещена на сайте Парламента.

Среди прочего депутаты рассмотрят досрочное сложение полномочий депутатом Ириной Луценко, внесения изменений в состав Набсовета Национального банка Украины.

Затем нардепы в первом чтении рассмотрят проекты закона об упрощении процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий областных общин и общин АР Крым и о внесении изменений в законодательство насчет высшего образования.

Из повестки дня исключили вопрос создания рынка земли, который планировали рассмотреть сегодня. Тем временем, у здания ВР уже собрался митинг противников внедрения рынка сельхозземель. Организатор митинга - Всеукраинская аграрная рада.

В зале ведется видеотрансляция