Николаевский глава «Слуги народа» Арахамия заявил, что за время работы депутатом он будет вынужден потратить $750 тысяч

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, николаевец Давид Арахамия утверждает, что живет исключительно за счет своих сбережений, так как распродал весь свой бизнес и все реинвестировал «в разного рода компании».

Об этом он рассказал в интервью «LIGA.net».

Арахамия говорит, что в декларации у него будут «деньги, немало биткоинов и венчурный фонд». Свое нынешнее состояние он оценивает в $20-25 миллионов.

- Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в $750 тысяч моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой, - сказал нардеп.

Нардеп считает, что зарплату парламентариев нужно поднять примерно до 100 тысяч гривен, чтобы «убрать многие соблазны».

Напомним, ранее депутат от фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий во время переписки с пранкером выступил за доплаты нардепам.

