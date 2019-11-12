Николаевский глава «Слуги народа» Арахамия заявил, что за время работы депутатом он будет вынужден потратить $750 тысяч

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 204 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(122)   

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, николаевец Давид Арахамия утверждает, что живет исключительно за счет своих сбережений, так как распродал весь свой бизнес и все реинвестировал «в разного рода компании».

Об этом он рассказал в интервью «LIGA.net».

Арахамия говорит, что в декларации у него будут «деньги, немало биткоинов и венчурный фонд». Свое нынешнее состояние он оценивает в $20-25 миллионов.

- Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в $750 тысяч моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой, - сказал нардеп.

Нардеп считает, что зарплату парламентариев нужно поднять примерно до 100 тысяч гривен, чтобы «убрать многие соблазны».

Напомним, ранее депутат от фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий во время переписки с пранкером выступил за доплаты нардепам. 

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика