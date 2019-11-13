В «Слуге народа» обдумывают, как выгонять из Рады депутатов-мажоритарщиков, если те «скурвятся»

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, николаевец Давид Арахамия озвучил идеи, как ввести механизм отзыва депутатов-мажоритарщиков.

Об этом он рассказал в интервью «LIGA.net».

- Например, есть такая форма, как отзыв народного депутата с округа. Если нас условно 10 тысяч, мы проголосовали за мажоритарщика, а потом увидели, что он скурвился, то можем собрать определенный процент подписей и отозвать. Мы сейчас обсуждаем, какой именно процент будет валидным, - говорит Арахамия.

- Вы верите, что хотя бы один мажоритарщик проголосует за это?

- В это я верю. Потому что перед выборами они обещали…. Может быть, я и наивный. Но я не верю в императивный мандат в классическом понимании. В отзыв я верю как в компромиссное решение. Если будет прописано, что для отзыва нужно будет собрать очень много подписей, тогда люди поймут, что это дело не купишь и не сфальсифицируешь, - считает он.