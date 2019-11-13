Сессия ВР: Депутаты будут рассматривать вопрос внедрения рынка земли, у стен Парламента митинг ОНЛАЙН

В среду, 13 ноября, депутаты Верховной Рады собрались на пленарное заседание, на котором рассмотрят законопроекты, связанные с внедрением рынка земли.

Соответствующая повестка дня размещена на сайте Парламента.

Напомним, планировалось, что данный законопроекты рассмотрят на вчерашнем заседании в ВР, однако их убрали из повестки дня 12 ноября.

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09:41 Представители Всеукраинского аграрного совета продолжают митинговать у стен ВР, выступая против введения рынка по продаже земли. Они держат в руках плакаты с «Ні розпродажу України», «Президенте, не допустіть розпродажу землі!». Также на месте проведения пикета находится сельхозтехника.

Кроме того, протестующие установили труну с тушей свиньи. По их словам, таким образом они хотят показать депутатам, что произойдет с отраслью, если будут приняты те законопроекты о рынке земли, которые предлагаются.

«При внедрении «дикого» рынка земли животноводство вымрет, поскольку фермеры вынуждены будут вырезать поголовье, чтобы собрать деньги на покупку земли», – говорится в сообщении.





09:35 Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». В первом чтении также планируется рассмотреть еще два законопроекта, касающиеся земельных отношений: проект Закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений» и проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы».

Во втором чтении планируется рассмотрение проекта Закона «О внесении изменения в статью 4 Закона Украины «Об использовании земель обороны» по повышению эффективности использования выделенных земельных участков».

Согласно повестке дня, в первом чтении планируется рассмотреть проекты законов, касающиеся совершенствования администрирования налогов, предоставление правовой помощи, судебной системы.

Ряд законопроектов планируется рассмотреть во втором чтении, в частности: «О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине»; «О внесении изменений в некоторые законы Украины, которые регулируют отношения, связанные с получением документов разрешительного характера».

Для включения в повестку дня и принятия решения предлагается проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств».

В этот день также планируется рассмотреть ряд кадровых постановлений.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о том, открывать ли рынок земли для иностранцев, украинцы примут на референдуме.