«Первый месяц я был в тотальной депрессии и охреневал от происходящего», - Арахамия о своем приходе в политику

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, николаевец Давид Арахамия рассказал, что первый период работы в политике дался ему тяжело.

Об этом он рассказал в интервью «Лига.net».

- Первый месяц я был в тотальной депрессии и охреневал от происходящего. Сейчас как-то втянулся и перестал эмоционально реагировать на эти вещи. Я понимаю, что каждый день может быть новая зрада. Если ты будешь относиться к ней с полным вовлечением, то ты просто сгоришь, - отметил он.

Арахамия признал, что поначалу хотел индивидуальных достижений в политике, но в итоге решил сосредоточиться на «командном результате».

- В какой-то момент я осознал, что у меня не может быть индивидуальной игры. Я – тренер футбольной команды. Я принял эту роль. В первый месяц у меня была ломка, потому что я хотел индивидуальных достижений. Но потом понял, что их не может быть в такой роли. Командным результатом будут считать серьезный экономический рост. Я хотел бы видеть среднюю зарплату на уровне хотя бы $500, полноценное медицинское страхование, чтобы правоохранительных органов стало в разы меньше, и они стали работать в разы эффективнее. И с точки зрения бизнеса – чтобы мы интегрировались в мировое экономическое сообщество. Если мы в него не интегрированы, то шансов жить достойно у нашей страны не будет, - сказал Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что за время работы депутатом он будет вынужден потратить $750 тысяч.