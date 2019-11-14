Известный астероид Ультима Туле получит новое название – старое имя якобы связано с нацистской идеологией

Команда миссии New Horizons предложила новое название объекта в Поясе Койпера, который ранее назывался Ультима Туле. Теперь объект 2014 MU69 будет называться Аррокот, что в переводе с языка коренных американцев означает «небо», «небосвод».

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Название было предложено Международному астрономическому союзу и Центру малых тел и одобрено ими.

- Название Аррокот отображает стремление смотреть в небо и задавать вопросы о звездах и мирах за пределами нашего, - заявил глава команды Алан Стерн.

Как сообщает ScienceAlert, решение сменить название Ультима Туле может быть продиктовано нацистскими ассоциациями с ним. Ультима Туле – это мифическая северная земля, которая в классической и средневековой европейской литературе описывается как нечто, что находится за пределами известного мира.

Название объекта вызвало неоднозначные реакции из-за того, что в 1918 году в Мюнхене появилось «Общество Туле» - немецкое оккультное и политическое общество. Основной темой исследований этого общества было происхождение «арийской расы», оно повлияло на многих представителей Третьего Рейха.

Напомним, что астероид Гигея может стать самой маленькой карликовой планетой в Солнечной системе.