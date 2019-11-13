Все николаевские нардепы от «Слуги народа» поддержали законопроект о рынке земли

Народные депутаты Украины, которые представляют в Верховной Раде Николаевскую область, поддержали в первом чтении законопроект №2178-10 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом свидетельствуют поименные результаты голосования на сайте парламента.

Как известно, нардепы приняли за основу это законопроект. Всего его поддержали 240 парламентариев, из которых 227 – от «Слуги народа» и 13 – внефракционных.

При этом большинство фракций выступали против рассмотрения законопроекта о рынке земли. В «Слуге народа» подчеркивали, что законопроект будет существенно изменен ко второму чтению. Предполагается, что в финальную версию внесут норму, согласно которой продажа земли иностранцам будет запрещена до всеукраинского референдума.

Кроме того, в «Слуге народа» предлагали переходный период для открытия рынка земли. Так, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что переходный период позволит подготовить Госгеокадастр к открытию рынка.

Из николаевских нардепов от «Слуги народа» свои голоса отдали Ирина Аллахвердиева, Давид Арахамия, Александр Гайду, Максим Дырдин, Игорь Копытин, Игорь Негулевский, Александр Пасечный и Артем Черноморов.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о том открывать ли рынок земли для иностранцев примут украинцы на референдуме.