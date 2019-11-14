Сессия ВР: Нардепы рассмотрят проект Госбюджета-2020, ряд земельных вопросов и администрирование налогов ОНЛАЙН

В четверг, 14 ноября, депутаты Верховной Рады собрались на пленарное заседание, на котором рассмотрят законопроекты, связанные с Государственным бюджетом на 2020 год, земельными отношениями, администрированием налогов и прочие.

Соответствующая повестка дня размещена на сайте Парламента.

Напомним, на предыдущем заседании 13 ноября Парламент принял закон о продаже земли в первом чтении.

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09:50 Согласно повестке дня, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении проект Закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», №2144 и проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», №2000.

Также в этот день планируется рассмотреть в первом чтении два законопроекта, касающиеся земельных отношений: «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений» №2194 и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы», №2195.

Также в первом чтении планируется рассмотреть проекты законов, касающиеся совершенствования администрирования налогов, предоставление правовой помощи, судебной системы, защиты информации.

Ряд законопроектов планируется рассмотреть во втором чтении, в частности: «О внесении изменения в статью 4 Закона Украины «Об использовании земель обороны» по повышению эффективности использования выделенных земельных участков», №0855; «О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине», №0942; «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции», № 2045-1; «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего)», № 0887;

Для включения в повестку дня и принятия решения предлагаются: Проект Закона «О внесении изменений в раздел ХХ" Переходные положения "Налогового кодекса Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа по Протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и ЕС, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны », № 2359 и 2359-1; проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины" О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств ", №2078 и 2078-1.

В этот день также планируется рассмотреть ряд кадровых постановлений.