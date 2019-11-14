После ареста николаевских генерала и полковника по делу о некачественных бронежилетах глава патрульной полиции призвал Зеленского вмешаться

Евгений Жуков Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков попросил Президента Владимира Зеленского принять меры к арестам чиновникам Министерства обороны, в частности генерал-майора Дмитрия Марченко и полковника Сергея Почтаренко, которые ранее служили в николаевской 79-бригадею

Об этом Жуков написал на своей странице в Facebook, подписанной как Позывной Маршал.

Как известно, 5 ноября ГПУ сообщила о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны, которым инкриминируют бездействие, что привело к закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов. Позже суд арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения матобеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, его заместителя Сергея Почтаренко, дав возможность выйти из под стражи под залоги в размере около 76 миллионов гривен. Чиновников Минобороны Ольгу Капинус и Василия Саковца суд отпустил под ночной домашний арест.

Евгений Жуков вспоминает о службе с Марченко и Почтаренко в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и их заслуги во время этой службы.

«Без эмоций и объективно, обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, обратить внимание на эту абсурдную ситуацию и принять меры по восстановлению справедливости, - что касается кадровых военных с боевым опытом и боевыми наградами!

Это не убийцы и не насильники,не воры и не рецидивисты!

Наркоторговцев, которых задерживает полиция с 300 или 600 кг тяжёлых наркотиков, суд почему-то отпускает под домашний арест», – отметил Жуков.

При этом он согласен, что следствие должно проверить факты возможной некачественной закупки, но снова акцентирует о жесткости такой меры пресечения как содержание под стражей для подозреваемых в этом уголовном производстве.

«Адекватных людей, которые и не собирались скрываться (без домов, самолётов и машин на маме с папой и бабушке) закрывают под залог в 3 млн.долларов за одного. Вы сделали их вместе! Спасибо, что наши услуги больше не нужны. Конечно парни и это пройдут и выдержат. но для чего такое унижение и позор!?» – отметил он.

Напомним, как ГБР проводило массовые обыски в рамках расследования этого уголовного производства в июне этого года. Кроме Марченко, следователи в частности пришли с обысками к замминистра обороны Олегу Шевчуку, который курирует тыловое, вещевое и квартирное обеспечение ВСУ, а также у советника экс-министра обороны Полторака Юрий Бирюкова, который с начала 2016 года до середины 2017 года руководил Николаевской облячейкой партии БПП.

После обысков в ГБР опубликовали фрагменты аудиозаписей разговоров высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.

Также напомним, что после ареста Марченко 11 ноября его поддержал бывший министр обороны Украины Степан Полторак. Несколько позже в министерстве обороны заявили, что удивились избранием Дмитрию Марченко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 76 миллионов гривен залога, но отмечают о готовности сотрудничать со следствием.

13 ноября директор ГБР Роман Труба сообщил, что баллистическая экспертиза показала, что 70% бронежилетов, которые закупало управления материального обеспечения Минобороны под руководством генерал-майора Дмитрия Марченко, простреливаются.