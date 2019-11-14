ВМСУ рассматривают три варианта довооружения патрульных катеров типа «Island» – они уже прошли ходовые испытания

В общей системе боевого применения национальных ВМС патрульные катера «Старобельск» и «Славянск» будут привлекать к выполнению таких задач как защита судоходства, защита портов и морских коммуникаций, патрулирование в пределах исключительной морской экономической зоны, обеспечения развертывания сил, усиление охраны морских участков государственной границы, прикрытия конвоев во время обеспечения перевозки грузов в море.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Кроме того, способность этих катеров позволят привлекать их к операциям по борьбе с проявлениями пиратства, незаконной миграции и контрабанды в акватории Черноморско-Азовского бассейна, участия в поисково-спасательных операциях по оказанию помощи аварийным объектам. Благодаря их мореходным возможностям катера «Island» можно будет применять как в Черном и Азовском морях, так и в Средиземном.

По словам начальника управления кораблестроения Командование ВМС ВС Украины капитана 1 ранга Василия Радчука, к концу 2019 боевые возможности «Island» значительно возрастут за счет проведения их довооружения.

- До конца текущего года на катерах будет установлен крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм. А в следующем мы оснастим их автоматическими пушками с дистанционным управлением и комплексами радиотехнического вооружения. В целом мы рассматриваем три возможных варианта дооснащения катеров. Будем выбирать оптимальный. Прежде всего, мы должны изучить возможности самых катеров во время выполнения задач в море, посмотреть на работу энергетических установок и так далее, - рассказал в интервью корреспондентам Информагентства АрмияInform капитан 1 ранга Василий Радчук.

Поисково-спасательное судно «Александр Охрименко» по своим тактико-техническим характеристикам и возможностей, в составе ВМС ВС Украины будет привлекаться к поисково-спасательному и противоминному обеспечению, обеспечению проведения водолазных, гидрографических, научно-исследовательских и других специальных работ.

Судно способно размещать на своем борту аварийно-спасательную группу с соответствующим аварийно-спасательным и водолазным оборудованием для проведения работ на аварийных объектах.

Также в функциональные возможности судна входит организация работ по подъему затонувших объектов, транспортировке грузов, противопожарное обеспечение, проведение работ по ликвидации последствий загрязнения водной поверхности и выполнения работ по сварке и резке под водой и тому подобное.

Напомним, что американское судно с катерами типа «ISLAND» для Украины прибыло в Одессу 21 октября. 9 ноября патрульные катера типа «ISLAND» прошли первые ходовые испытания в Одессе.