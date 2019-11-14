Мужа нардепа от «СН» Скороход, экс-владельца банка в РФ, задержали – она заявила, что это из-за ее позиции по рынку земли

Народная депутат от «Слуги народа» Анна Скороход обвиняет власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вразрез с позицией фракции.

Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады в четверг, 14 ноября.

«Сегодня за мои политические предпочтения, мои политические взгляды и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов (главы) Администрации Президента, одного из замов генерального прокурора Касько ... мой муж был задержан незаконно», – заявила Скороход.

«Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли», – утверждает она.

Скороход говорила, что решение о задержании незаконное и основанием стал запрос Российской Федерации от 2017 года.

«До этого никаких не было вопросов, а тут после красной кнопки идет задержание моего мужа», – сказала она

«Я сейчас обращаюсь лично к Президенту, ГБР и другим правоохранительным органам с просьбой остановить беспредел, который вы делаете», – обратилась нардеп.

Скороход заявила, что когда во время выборов они поддерживали Владимира Зеленского, «никто не думал, что потом нас будут ломать через колено и действовать теми методами, которые сейчас делают».

«Еще раз прошу Президента Владимира Зеленского сделать поручение правоохранительным органам и прекратить произвол и давление на меня и мою семью», – подытожила она.

Глава фракции «СН» Давид Арахамия заявил, что фракция не причастна к задержаниям мужа их коллеги по фракции, при этом он отметил, что Анна Скороход неоднократно обращалась к нардепам и предлагала им деньги.

«Давайте называть вещи своими именами. Если вы загуглите гражданского мужа госпожи Скороход, то все поймете. Мы как политическая партия не имеем к этому никакого отношения. Но то что госпожа Скороход неоднократно обращалась в народным депутатам и предлагала деньги, то это факт», - сказал депутат.

Арахамия подчеркнул, что лично будет предлагать исключить Скороход из фракции.

«Потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции. Посмотрите голосования. Зачем она? Человек не выполняет ни одного решения фракции», - заявил он.

В кулуарах парламента Скороход заявила журналистам, что ей «звонили из Офиса президента и говорили, чтобы я так не делала [не голосовала против земли]», передает «Левый берег»

«Кто это, я не могу сказать. Мне также об этом говорил Арахамия», - сказала Скороход.

В то же время она добавила, что не собирается выходить из фракции СН и вступать в другую фракцию

Позднее Скороход в кулуарах парламента заявила, что напишет заявление в САП, ГБР и «куда можно», чтобы они расследовали заявление Арахамии. Скороход заверила, что никому из депутатов она ничего не давала.

Гражданский муж Скороход - бывший владелец российского банка «Пушкино» Алексей Алякин.

Российский бизнесмен разыскивается Министерством внутренних дел РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован.

В Украине он является владельцем строительной компании «Прогрес Буд» (Борисполь, Киевская область).

Напомним, как член комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход расплакалась в сессионном зале парламента из-за своих поправок к законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа (№2239-1).

29-летняя Анна Скороход прошла в Верховную Раду по округу №93 (Мироновка Киевской области). Раньше она была менджеркой строительного комбината «Прогресс».