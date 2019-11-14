По поручению председателя ОГА на дорогах Николаевщины активно проводятся работы по обеспечению проезда

Председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник проинформировал общество о ходе работ по обеспечению проезда на дорогах области.
Соответствующую информацию глава области опубликовал на своей странице в сети Фейсбук.
«Обещал общине активное проведение работ по обеспечению проезда и приведение в порядок обочин. Сейчас доложили о выполнении моего поручения:
- М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск. Херсонское направление.
- Н-14 (Николаев - Кропивницкий)
- О151102 (Николаев-Херсон) - Першотравневе) - Украинка;
- О151602 Сухой Еланец-Кандибине- (Н24)
- О151125 Подъезд к Николаеву;
- С151404 (Николаев-Березки) Красное Поле Николаевского района», - написал Александр Стадник.
По словам председателя ОГА, на разных участках выполняют фрезерования покрытия, замену основы, планирование обочин, укладка а/б смеси, вырубку поросли, осуществляют устройство билощебеневого покрытия.