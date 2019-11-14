Пытался оформить гражданство по недостоверным фактам: В ГПУ объяснили задержание сбежавшего из РФ мужа нардепа Скороход

Алексей Алякин Мужа нардепа от «Слуги народа» Анны Скороход задержали после отказа суда подтверждать его украинское гражданство, поскольку он оформил его благодаря недостоверным фактам.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как известно, 14 ноября Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вразрез с позицией фракции. Руководитель парламентской фракции «СН» Давид Арахамия заявили, что Скороход исключат из фракции, а позже, совместно с главой энергетического комитета ВРУ Андреем Герусом заявил, что Скороход в их политсиле подозревают в лоббировании интересов «Газпрома».

9 августа 2018 года указанного гражданина РФ уже задерживали на территории Киевской области. В качестве меры пресечения его держали три месяца под стражей с целью экстрадиции до 8 ноября 2018 года, пока Новозаводской районный суд Чернигова не изменил своим решением меру пресечения на домашний арест.

«В дальнейшем, 3 января 2019 года, домашний арест был отменен в связи с установлением факта принадлежности к гражданству Украины. Однако, решение о приобретении гражданства было дважды отменено миграционной службой путем предоставления при его оформлении ложных сведений и поддельных документов. Указанное лицо обжаловало решение об отмене гражданства в судебном порядке. 7 ноября 2019 Шестым апелляционным административным судом в удовлетворении исковых требований истца отказано», – говорится в сообщении.

11 ноября 2019 года розыск правонарушителя восстановлено, в результате чего он был задержан полицейскими 14 ноября, поскольку находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Вопрос об экстрадиционном аресте решается в судебном порядке. Экстрадиционную проверку проводит прокуратура Киева, по ее результатам будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче.

Гражданский муж Скороход - бывший владелец российского банка «Пушкино» Алексей Алякин. Российский бизнесмен разыскивается Министерством внутренних дел РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован.В Украине он является владельцем строительной компании «Прогрес Буд» (Борисполь, Киевская область).

Напомним, как член комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход расплакалась в сессионном зале парламента из-за своих поправок к законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа (№2239-1).

29-летняя Анна Скороход прошла в Верховную Раду по округу №93 (Мироновка Киевской области). Раньше она была менджеркой строительного комбината «Прогресс».