Экс-нардеп Пидберезняк, который ранее руководил «Народным фронтом» в Николаеве, возглавил областную ячейку ВО «Батьківщина»

Временно исполняющим обязанности главы Николаевской областной парторганизацией «Батьківщина» назначили Вадима Пидберезняка.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, предложение возглавить Николаевскую областную организацию ВО «Батьківщина» ему поступило от Юлии Тимошенко.

«Хочу поблагодарить её за оказанное доверие! Хочу поблагодарить Михаила Соколова, много лет возглавлявшего парторганизацию! Поблагодарить всех с кем прошёл весь предыдущий путь! Друзья и прошу вас поддержать меня в этом решении!» - написал он.

Стоит отметить, что на сайте ПП «Народний фронт» изменения пока еще не внесены и Вадим Пидберезняк до сих пор значится руководителем Николаевской областной партячейки «Народний фронт».

Справка:

Подберезняк Вадим Иванович в 2012 году баллотировался в Верховную Раду 7 созыва от ВО «Батьківщини» по 129 округу (Николаевская область) как беспартийный. Снял свою кандидатуру до выборов. До этого был заместителем председателя Веселиновской РГА (Николаевская область), занимался бизнесом.

В 2013-2014 годах - депутат Николаевского областного совета. С 2014 до 2015 года был советником председателя Николаевской ОГА.

В 2015 году прошел в ВРУ 8 созыва созыва, избранный от «Народного Фронта» (№ 76 в списке) как член партии. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта. Председатель Николаевской областной организации «Народного Фронта». В частности был замечен в кнопкодавстве.

В 2019 году шел на парламентские выборы по 132 округу, как член «Народного Фронта», однако проиграл выборы.

Напомним, что ранее руководителем «Батьківщини» был Михаил Соколов. В частности, в журналистском расследовании сообщалось, как соратник Тимошенко Михаил Соколов оказался учредителем фирмы, партнера которой подозревают в «распиле» военного контракта.

А до этого Михаил Соколов был учредителем британской компании «Trident Foundation». Ранее сообщалось, что Соколов прямо нарушал антикоррупционное законодательство Украины, будучи одновременно государственным служащим первого ранга и директором предприятия «Trident Foundation», зарегистрированного заграницей. Эта компания перечислила около 1,3 миллионов долларов США американским лоббистским компаниям за услуги для лидера ВО «Батьківщина» Юлии Тимошенко.

Также напомним, что Михаил Соколов фигурировал в качестве свидетеля по уголовному производству относительно экс-вице-губернатора Николая Романчука.

Во время допроса он отрицал свое лоббирование вопроса о скандальном карьере, а само уголовное производство назвал политическим. Его фамилия, несмотря на то, что у него были проведены обыски, по непонятным причинам, исчезла из материалов уголовного производства. Кроме того, некоторые депутаты прямо указывали, что этот вопрос лоббировали среди депутатского корпуса Соколов и Левченко. Также добавим, что в суде были обнародованы телефонные разговоры Михаила Соколова с коллегой, в которых он заявил, что Максима Гламаздина на него вывел тогдашний председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков.

Несмотря на то, что Соколов фигурант коррупционного скандала, Юлия Тимошенко вступилась за своего близкого соратника.