Скандального прокурора Кулика уволят – оказалось, что он мог включить сына Байдена в резонансное расследование

Прокурор Константин Кулик, от решения которого зависело включение в расследование дела в отношении компании «Бурисма Холдинг» («Burisma Holdings») сына экс-вице-президента США Хантера Байдена, не пришел на переаттестацию и будет уволен.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на «Настоящее время».

Рябошапка напомнил, что есть «13 или 14» уголовных производств, в которых фигурирует собственник «Бурисмы», экс-министр экологии Николай Злочевский.

- Соответственно, от Злочевского проводят связи с «Бурисма Холдинг». Но по «Бурисме» мне известно одно большое производство, из которого выделяют разные эпизоды, – пояснил генпрокурор.

Рябошапка не сообщил, фигурирует ли в этом отдельно взятом деле в данный момент Хантер Байден. Вместе с тем, он сообщил, что решение о включении его в дело ранее зависело от прокурора Кулика, который в данный момент «находится на больничном и не пришел на тестирование», которое проводится в рамках переаттестации.

- Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем (Куликом), – сказал генпрокурор.

Дело, по его словам, будет вести новый прокурор, у которого могут быть другие позиции в этом уголовном процессе.

По словам Рябошапки, Генпрокуратура продолжает аудит дел, которые могут быть «с сюрпризом» от предыдущего руководства ведомства.

- Поэтому эти дела вытягиваются. Там, где фигурирует «Бурисма», - это одно огромное производство, в котором фигурирует пол нашей страны, в том числе часть иностранцев, а во всех остальных производствах, о которых я говорил, фигурируют высокопоставленные должностные лица бывшего правительства 2010-13 годов, - сказал Рябошапка.

В мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров «Burisma Limited». Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы Злочевского и операционных компаний, входящих в «Burisma Group».

Ряд американских СМИ сообщил, что президент США Дональд Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. При этом президент, оказывая давление на Киев, до этого заморозил предоставление финансовой помощи стране. Из-за этого разговора Трампа и Зеленского Конгресс начал процедуру импичмента против президента США.

В бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы Джо Байден, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. Джо Байдена называют одним из главных конкурентов Трампа на будущих президентских выборах.

Напомним, экс-прокурор сил АТО Константин Кулик покупал дорогую недвижимость, стоимость которой превышала его доходы за пять лет. В июне 2016 года сотрудники НАБУ провели обыски у Кулика. Тогда он отказался получить уведомление о подозрении в присутствии понятых, а затем не явился на допрос в ГПУ. Затем Кулик стал занимать должность в Генеральной прокуратуре.

Отметим, что с 2012 по 2014 годы Константин Кулик работал в прокуратуре Николаевской области на должности начальника отдела по надзору за транспортом. Он считался креатурой первого зама прокурора области Алексея Денисюка, которого уволили в 2014 году согласно «Закону об очищении власти». Также стоит отметить, что Денисюк родом из города Ровно, откуда и генпрокурор Юрий Луценко.