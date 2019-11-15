Николаевские таможенники нашли картонную коробку с каннабисом на судне, прибывшем из Египта

Николаевской таможней ДФС в четверг, 14 ноября, пресечена попытка перемещения через таможенную границу Украины наркотического вещества с сокрытием от таможенного контроля.

Об этом сообщается на странице таможни в Facebook.

Так, во время таможенного оформления прихода к одному из портов Николаевской области судна заграничного плавания (флаг Белиза), который прибыл из Египта, изучив историю портов захода и национальность экипажа, проанализировав достаточно большую вероятность возможного незаконного перемещения предметов контрабанды и нарушения таможенных правил, было принято решение об углубленном осмотре судна.

«Во время осмотра жилых и нежилых помещений в межпотолочном пространстве, доступ к которому стал возможным после открытия технологического лючка для доступа к коммуникациям, был обнаружен скрытый от таможенного контроля картонный ящик, в котором находились два бумажных пакета с растительным веществом коричнево-зеленого цвета с характерным запахом каннабиса», - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник Николаевской таможни ДФС Роман Криль, сотрудники таможни сразу уведомили Управление СБУ в Николаевской области, а также Государственную пограничную службу Украины о противоправном деянии, содержащее признаки преступления, предусмотренного частью 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров»).

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия по установлению лица, причастного к указанному преступлению.

По словам Романа Криля, борьба с контрабандой наркотических веществ является одним из ключевых направлений деятельности Николаевской таможни.

«Нашей первоочередной обязанностью и принципиальной позицией остается работа по предотвращению и ликвидации контрабандных потоков, в том числе транзита наркотических веществ. Противодействие этому недопустимому явлению осуществляется, в первую очередь, благодаря проведению николаевскими таможенниками эффективных мер по аналитической работы, активного использования кинологических команд и имеющихся технических средств таможенного контроля», - отметил Роман Криль.

Напомним, как Николаевская таможня Государственной фискальной службы пресекла попытку перемещения через таможенную границу Украины наркотического вещества.