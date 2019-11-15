Сессия ВР: Рада рассмотрит перезапуск ГБР, Налоговый кодекс и неприкосновенность депутатов ОНЛАЙН

В пятницу, 15 ноября, депутаты Верховной Рады собрались на пленарное заседание, на котором рассмотрят законопроекты по Государственному бюро расследований (ГБР), Налоговому кодексу и неприкосновенности депутатов.

Об этом говорится в повестке дня Рады.

Напомним, на предыдущем заседании 13 ноября Парламент принял закон о продаже земли в первом чтении. В четверг, 14 ноября, 279-ю голосами нардепы приняли Госбюджет 2020 года во втором чтении, утвердили свои расходы на 2020 год, поддержали продажу земли через Интернет и ряд земельных вопросов.

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10:27 Начался час вопросов к правительству. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отвечает на вопрос фракции ОПЗЖ касательно долгов по зарплате медсотрудникам. По словам министра все средства, которые были заложена на медсубвенции, были перечислены местным бюджетам. По ее словам задолженность по зарплате в некоторых медучреждениях некоторых регионов Украины. В частности, сегодня на заседании правительства будет проголосовано решение о выделение дополнительных 700 миллион будет на дофинансирование медсубвенций для покрытия долгов по зарплатам.

10:25 Нардеп Ирина Геращенко напомнила, что ранее нардепы приняли законопроект о том, чтобы заседание Рады начиналось ровно в 10:00 путем нажатия зеленой кнопки, однако сегодня все ждали нардепов от "Слуги народа", в связи с этим Геращенко попросила сегодняшнюю зарплату "слуг народа" перевести на ЮНИСЕФ.

10:20 В зале зарегистрировалось 330 народных депутатов.

Дмитрий Разумков напомнил, что 20 ноября весь мир будет праздновать День ребенка и отмечать 30-летие Конвенции ООН с прав ребенка. Поэтому он предоставил слово детям.