«Коррупция там абсолютно дикая, воруют почти на всем»: Премьер Гончарук анонсировал смену руководства «Укрзалізниці»

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины в ближайшее время примет решение о смене руководства «Укрзалізниці».

Об этом он заявил в эфире ТСН.

«Люди прежде всего протестовали против коррупции. На плакатах перечеркнуты отдельные руководители (директор Евгений Кравцов - ред.). Главная претензия к ним - коррупция в «Укрзалізниці», к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, так как продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно. Конечно, люди обеспокоены тем, что могут потерять работу, но эта проблема проистекает из того, что компания очень неэффективной и убыточной. Если люди, которые работают внутри - менеджмент, руководство - занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в «Укрзалізниці», то нормальной работы и не будет. Там сегодня почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны. Отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили. Это точно надо прекратить», - сообщил премьер-министр.

Напомним, как СБУ разоблачила бывшего чиновника «Укрзалізниці» на хищении более 50 миллионов гривен общества при передаче имущества в аренду.

Также напомним, что бывший министр Омелян заявлял, что чиновники «Укрзалізниці» вместе с нардепами от БПП Богданом и Ярославом Дубневичами «отмыли» миллиард гривен.

Ранее детективы НАБУ сообщили семерым людям о подозрении в завладении более 93 миллионов гривен «Укрзалізниці». Среди причастных к совершению преступления - должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиалы Центр обеспечения производства ПАО «Украинская железная дорога». Расследование было начато в июне 2017 года.

Позже Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему чиновнику ПАО «Укрзалізниця», по делу о хищении 93,27 миллионов гривен.

2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал меру пресечения нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в завладении государственных средств в размере 100 миллионов гривен, в виде залога в 100 миллионов гривен. Тогда нардеп возмутился решением суда со словами: «Где я возьму 100 миллионов?». Апелляционная палата ВАКС 7 ноября избрала народному депутату Ярославу Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 90 миллионов гривен. Еще до апелляции за Дубневича внесли 100 миллионов гривен залога, и 8 ноября он вышел из следственного изолятора.