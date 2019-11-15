Президент Литвы помиловал двоих осуждённых за шпионаж россиян

Гитанас Науседа Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал осужденных за шпионаж россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

Соответствующий указ подписан 15 ноября и опубликован на сайте президента Литвы, пишет Радіо Свобода.

После процедуры помилования Россия и Литва могут провести обмен гражданами, осужденными за шпионаж.

Литовский суд в 2017 году приговорил Филипченко, признанного сотрудником российской ФСБ, к 10 годам заключения за шпионаж. Сторона обвинения заявила, что Филипченко пытался завербовать высших должностных лиц в Прибалтике. Моисеенко был приговорен к 10 годам и 6 месяцев после вынесения решения в Вильнюсе. Он, как сообщалось, принял на работу литовского офицера, который служил на авиабазе Шяуляй. Моисеенко не признал своей вины.

Ранее Балтийская служба новостей (BNS) сообщила, что Литва может обменять своих граждан Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса, осужденных в России за госизмену и шпионаж, на двух россиян. По данным издания, Россия может также выдать Литве бывшего норвежского пограничника Фроде Берга, осужденного российским судом за сбор информации о российских атомных подводных лодки по заданию норвежской разведки.

Ранее в СМИ сообщали, что Литва и Россия договорились об обмене заключенными, осужденными за шпионаж.