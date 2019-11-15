Изгнанная из «СН» нардеп Скороход заявила, что ее коллеги получали по зарплату по 5 тысяч гривен в конвертах, но ей их не давали

Народный депутат Анна Скороход, которую исключили из фракции «Слуга народа», заявила, что ее коллеги получают деньги в конвертах за голосования.

Об этом она рассказала в кулуарах Рады

«Мне сейчас рассказали, что я предлагала по три тысячи долларов. Тут зарплаты по пять тысяч гривен в конвертах, а вы говорите за три тысячи за решение в комитете. Не смешите меня», –

При этом она не ответила на вопрос, кто платит «зарплату» таким образом, а сказала журналистам «вы сами видели и зафиксированы были случаи передачи конвертов и всего остального, вы сами все это знаете».

Также она говорит, что не получала такие конверты и «голосовала не так, как ей указывали, а как просили люди».

Как известно, 14 ноября Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вразрез с позицией фракции. Руководитель парламентской фракции «СН» Давид Арахамия заявили, что Скороход исключат из фракции, а позже, совместно с главой энергетического комитета ВРУ Андреем Герусом заявил, что Скороход в их политсиле подозревают в лоббировании интересов «Газпрома».

Позже в ГПУ объяснили задержание сбежавшего из РФ мужа нардепа Скороход тем, что он пытался оформить гражданство по недостоверным фактам.

Гражданский муж Скороход - бывший владелец российского банка «Пушкино» Алексей Алякин. Российский бизнесмен разыскивается Министерством внутренних дел РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован. В Украине он является владельцем строительной компании «Прогрес Буд» (Борисполь, Киевская область).

15 ноября из фракции «Слуги народа» исключили народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

Напомним, как член комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход расплакалась в сессионном зале парламента из-за своих поправок к законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа (№2239-1).

29-летняя Анна Скороход прошла в Верховную Раду по округу №93 (Мироновка Киевской области). Раньше она была менджеркой строительного комбината «Прогресс».