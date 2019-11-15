«Переговоры были еще три месяца назад», – Арахамия рассказал, что уже нашли, кого взять во фракцию «СН» вместо Скороход и Полякова

Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде пополнится двумя новыми депутатами.

Об этом сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «РБК-Украина».

По его словам, вопрос о включении других депутатов обсуждался с начала работы Верховной рады девятого созыва.

«Не было никакого смысла добавлять нам еще депутатов, у меня и так много работы. А сейчас если два уйдут, то два зайдут. Я не буду сейчас говорить фамилии. Конечно, они в парламенте. У нас переговоры были еще три месяца назад», - заявил Арахамия.

Напомним, 14 ноября Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вразрез с позицией фракции. Руководитель парламентской фракции «СН» Давид Арахамия заявили, что Скороход исключат из фракции, а позже, совместно с главой энергетического комитета ВРУ Андреем Герусом заявил, что Скороход в их политсиле подозревают в лоббировании интересов «Газпрома».

Позже в ГПУ объяснили задержание сбежавшего из РФ мужа нардепа Скороход тем, что он пытался оформить гражданство по недостоверным фактам.

Гражданский муж Скороход - бывший владелец российского банка «Пушкино» Алексей Алякин. Российский бизнесмен разыскивается Министерством внутренних дел РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован. В Украине он является владельцем строительной компании «Прогрес Буд» (Борисполь, Киевская область).

15 ноября из фракции «Слуги народа» исключили народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.