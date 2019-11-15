В Минюсте зарегистрировали Черноморскую таможню с администрацией в Херсоне – в нее вошло и николаевское ведомство

Николаевскую и херсонскую таможни объединили в одну – Черноморскую. Центральное управление будет находиться в Херсоне.

Об этом сообщает глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов у себя на Facebook.

По состоянию на утро пятницы зарегистрированы все 16 новых региональных таможен Украины.

«Напоминаю, это промежуточная структура - с 26 делаем 16, а в следующем году останется только одна (но для этого еще нужны изменения в закон, которые уже находятся в парламенте). Максимально форсируем работу, чтобы официально стартовать в самом начале декабря», - отметил Нефедов.

На всех 16 таможнях назначены исполняющие обязанности - это либо бывшие руководители таможен, которые ликвидируются (не вошедшие в перечень 16), заместители руководителей и руководители таможенных постов, либо работники центрального аппарата таможенной службы.

Стоит отметить, что весь состав аппарата Николаевской таможни, который включает в себя руководства таможни, бухгалтерию, юротдел и прочие, будет уволен. Часть, возможно, будет переведена на работу в новосозданную Черноморскую таможню. В Николаеве же остаются таможенные посты, их увольнение не коснется. Добавим, что, согласно законодательству, не менее 30% сотрудников обеих таможен должны перевести в центральный аппарат для того, чтоб не прерывать работу.

Александр Шуцкий, фото с Facebook В Черноморской таможне исполняющим обязанности главы назначили экс-руководителя Сумской таможни Александра Шуцкого, который, по информации «Преступности.НЕТ» уже приезжал в Николаев и ознакомился с ходом дел. В то же время, у себя на Facebook Шуцкий заявил, что для обеспечения работы новосозданной Черноморской таможни необходим обновить системы контроля определения таможенной стоимости, развитие пост-таможенного контроля, а также налаживание отношений с бизнесом.

«Начинаю знакомиться с регионом и таможней в целом. Хорошо понимаю, что передо мной стоит достаточно тяжелая задача - обеспечить эффективную и результативную работу вновь Черноморской таможни. А это, как минимум, пересмотр подходов к подбору кадров, разговор с бизнесом и создания лучших условий для его развития, обновления систем контроля определения таможенной стоимости, обеспечение развития пост-таможенного контроля, таможенного аудита и улучшения инфраструктуры постов», - написал Шуцкий.

Для справки:

Щуцкий Александр Геннадиевич родился 27 июня 1978 года в Киеве. Окончил Киевский государственный университет технологий и дизайна в 2000 году по специальности Экономика предприятия, квалификация - магистр экономики. Принял присягу государственного служащего 26 декабря 2000 года.

По данным сайта Верховной рады, Александр Щуцкий был помощником нардепа 7-го созыва от партии «Батькивщина» Михаила Апостола (избиравшегося по Тернопольской области, ныне советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова). В данный момент является помощником на общественных началах экс-нардепа из Николаевской области от «Народного фронта» Игоря

Бриченко.

Как сообщает сайт «Антикор», осенью 2016 года ГФС, возглавляемая Романом Насировым, планировала назначить А.Щуцкого исполняющим обязанности начальника Закарпатской таможни. Об этом сообщал 21 ноября прошлого года председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

«И теперь вот этого дизайнера по образованию и «мажора» по призванию, который не имеет никакого профессионального опыта в таможенных органах, готовят перебросить в Закарпатье в статусе и.о. начальника таможни. У меня вопрос к председателю ГФС господину Насирову: что это за эксперименты он собирается проводить в Закарпатье? – возмутился тогда Москаль.

В июне 2017 года его назначили начальником Сумской таможни.

Напомним, николаевское управление Службы безопасности Украины утверждает, что должностные лица Николаевской таможни Государственной фискальной службы причинили ущерб государственному бюджету на 10 миллионов гривен.