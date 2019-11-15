Группа поддержки депутата Жосана, состоящая из бюджетников, приезжала к Стаднику с просьбой поспособствовать его возвращению главой РГА

В пятницу, 15 ноября, к зданию Николаевской ОГА приехали чиновники, депутаты и работники социальной сферы из Врадиевки, чтобы встретиться с главой облгосадминистрации Александром Стадником и попросить его поспособствовать возвращению депутата Василия Жосана на должность главы Врадиевской райгосадминистрации.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета от «Европейской солидарности» Василий Жосан планирует вернуться на должность главы Врадиевской районной государственной администрации.

Депутаты райсовета, сельские главы и учительница начальных классов из Врадиевки приехали к зданию облсовета около восьми утра. Василий Жосан, также находящийся недалеко, рассказал, что приехал для того, чтоб поблагодарить пришедших его поддержать, однако сам к Александру Стаднику идти не захотел. При этом, сам депутат отметил, что хочет восстановиться в должности, а свое увольнение Президентом Украины Владимиром Зеленским объясняет тем, что Главу государства дезинформировали.

— Я более чем уверен, что господин Президент вообще не знает, что есть такой Жосан. Все это отрабатывается с чьей-то подачи. Я не верю, что Президент имеет ко мне какие-то претензии. Что подсунули, то он и сделал. Вникать в каждую историю главы РГА у него просто не хватает времени, тем более, сейчас такие мега-реформы идут. Ему не до этого, - сказал Жосан.

На вопрос о том, приглашал ли он бюджетников из Врадиевки, Жосан ответил отрицательно – по его словам, они сами, написав в своих ведомствах заявления о том, почему они пропускают рабочий день, решили его поддержать.

Также Василий Жосан прокомментировал слова депутата облсовета Михаила Талпы о том, что он может быть исключен из фракции партии «Европейская солидарность» из-за того, что входит в так называемую «группу Стадника». В ответ на эти слова Жосан заявил, что Талпа сам входит в группу депутата Юрия Кормышкина.

— Я считаю, что Михаил Талпа один из самых умных людей в Николаевской области, но тут он немного дал в штангу. Во-первых, если мы там что-то решаем, то этот мусор никто никогда не выносит. Во-вторых, он сам вступил в одну из групп – в группу Кормышкина. Кроме того, из нашей фракции шесть человек входят в эту группу, - добавил Жосан.

Сами же представители Врадиевки заявили, что приехали к Стаднику по собственному желанию, поскольку считают его хорошим руководителем.

В качестве одного из примеров мудрого руководства депутаты и чиновники привели в пример тот факт, во время Жосана во Врадиевке стала работать компания экс-нардепа от Николаевской области Аркадия Корнацкого «Агрофирма Корнацких», которая может заплатить большие налоги в бюджет района.

— К нам сейчас очень хороший зашел налогоплательщик – это агрофирма Корнацких, которая зарегистрировалась в нашем Врадиевском районе и это тоже благодарность Василию Петровичу Жосану, что у нас появился такой налогоплательщик и мы ожидаем на конец года приблизительно налогов от агрофирмы Корнацких около 10 миллионов, - заместитель главы Врадиевского райсовета Валериан Цибульский.

Среди тех, кто поддерживает Жосана, также была учительница младших классов школы во Врадиевке Светлана Буниевская, которая сама заявила, что специально приехала в Николаев. Позже к группе поддержки присоединились и сельские главы. Все они заявили, что приехали к главе ОГА не только для поддержки Жосана, но и для того, чтоб рассказать, как сейчас идут дела во Врадиевке. Кроме того, они сообщили, что Стадник пообещал выделить на них время.

По информации «Преступности.НЕТ», в ходе встречи Александра Стадника с представителями Врадиевского района, глава ОГА сказал, что Жосана назначить уже не смогут, потому что на пост главы Врадиевской РГА претендует и уже якобы прошел все необходимые проверки другой кандидат.