Идет на обострение со Стадником: Глава Николаевского облсовета снова созывает сессию, чтобы «протянуть» несколько выгодных ей кадровых вопросов

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко 26 ноября созывает внеочередную сессию и выносит на ее рассмотрение в том числе и те кадровые вопросы, которые так и не рассмотрели 7 ноября.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте Николаевского областного совета.

В распоряжении прописаны те же вопросы, что были и ранее – увольнение заместителя главы облсовета Андрея Кротова и назначение новых заместителей. Кроме того, добавлены и новые вопросы – о снятии полномочий главы комиссии с депутатов Михаила Талпы и Юрия Кормышкина, которые возглавляли комиссии по вопросам законности и АПК соответственно.

Кроме того, выносится вопрос о том, чтоб снять полномочия главы комиссии по вопросам бюджета с депутата Федора Барны, а вместо него назначить главой Владимира Фроленко. Главу комиссии по вопросам экологии Андрея Власенко хотят «поменять» на Андрея Головчанского. Также депутаты должны рассмотреть внесения изменений в бюджет Николаевской области на 2019 год и обращение в горсовет Николаева по поводу передачи нежилых помещений Николаевского областного лечебно-физкультурного диспансера на баланс облсовета.

Собеседник издания в депутатском корпусе в комментарии «Преступности.НЕТ» на правах анонимности предположил, что таким образом Москаленко только усилит конфликт между ней и главой Николаевской облгосадминистрации Александром Стадником. При этом, голосов Виктория Москаленко для принятия кадровых вопросов так и не набрала.

— Довольно странно, что в виду последних неудач на сессии, она (Москаленко – ПН) снова попытается протянуть выгодные ей кадровые вопросы, так и не набрав голоса. При этом, видно, что она пойдет на обострение ситуации с Александром Васильевичем (Стадник – глава ОГА), - рассказал источник.

Кроме того, после сессии, которая прошла 7 ноября, обстановка никак не изменилась в пользу Виктории Москаленко. Наоборот – несколько человек встали на сторону Кротова.

Виктория Москаленко, путем снятия Кротова и назначения новых заместителей, по словам собеседника издания, пытается сохранить свое влияние на депутатский корпус и фактически продолжать управление, даже если ей придется сложить с себя полномочия. Или хотя бы лишить такой Александра Стадника возможности влиять на решения облсовета. Андрей Кротов ее не устраивает, потому что, по ее словам, формально он уже работает «на четвертом этаже», то есть с руководством облгосадминистрации.

Напомним, в четверг, 7 ноября, в Николаевском областном совете прошла внеочередная сессия. Главные вопросы - снятие полномочий с заместителя главы облсовета Андрея Кротова и назначение новых заместителей так и не были рассмотрены депутатами.