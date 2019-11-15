Встречу Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном назначили на 9 декабря

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Встреча президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии в нормандском формате состоится 9 декабря.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Его подробности пока не сообщаются, но во время него достигли договоренности о дате встречи в «нормандском формате».

«Зеркало недели» со ссылкой на «Le Figaro» сообщает, что целью саммита является «открытие новой последовательности имплементации Минских соглашений».

Напомним, ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться «тет-а-тет» в Казахстане.

Вадим Богданов

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