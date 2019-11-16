Кабмин согласовал кандидатуру чиновницы мэрии Стахевич на должность вице-губернатора Николаевщины

Татьяна Стахевич Кабинет Министров Украины в пятницу, 15 ноября, согласовал кандидатуру Татьяны Стахевич на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник облгосадминистрации.

Ранее Стахевич занимала должность главного бухгалтера Управления коммунального имущества Николаевского городского совета. А до этого работала в Фонде госимущества Херсонской области.

Отметим, что пока кандидатуру Стахевич рассматривали в Кабмине, она работала в качестве советника главы Николаевской ОГА Стадника по экономическим вопросам.

Как известно, Стахевич уволилась с должности в Фонде госимущества в Херсонской области после коррупционного скандала. В 2016 году её подозревали в вымогательстве взятки в размере 700 долларов от директора компании ЧП «Скотоп» за подписание договора об аренде помещения. В связи с этим в кабинете Стахевич провели обыск и изъяли необходимые документы. В августе 2016 она подала встречное заявление, обвинив директора компании «Скотоп» в том, что это он вымогал с нее 500 долларов. Она отрицала, что брала какие-либо деньги.

При этом претендент на должность заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Татьяна Стахевич заявила, что не пребывала под уголовной ответственностью.

Отметим, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что Стахевич в качестве кандидата на должность в вице-губернаторы рассматривается по его инициативе.