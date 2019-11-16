Минкульт предложил Кабмину завкафедры николаевской «могилянки» в качестве омбудсмена по украинскому языку

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины внесло на рассмотрение Кабинета Министров кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства информполитики.

Как известно, ранее в Секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоялся открытый конкурс по отбору кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка для представления ее на утверждение Кабмином. Комиссия предложила правительству кандидатуру экс-нардепа от «Народного фронта» Тараса Креминя.

МКМС предлагает на эту должность заведующую кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяну Монахову.

При этом отмечается, что 9 ноября министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что определился с кандидатом на должность уполномоченного по защите государственного языка, и пообещал в ближайшее время внести кандидатуру на рассмотрение правительства.

Справка:

Татьяна Монахова в 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности «Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы».

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему «Современные стратегии текстообразования в украинском языке» в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.